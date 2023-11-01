بالصور- من على يخت وسط البحر.. يارا السكري تتألق بالأسود

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري عيون الجمهور بجمالها بعد أخر ظهور لها خلال تناولها العشاء على وخت في وسط البحر في صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت يارا مرتديتةً فستان باللون الاسود ضيق ذات أكمام قصيرة وعنق عالي، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

