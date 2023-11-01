هذا أكثر ما يخيف درة التونسية في الحياة !

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة التونسية درّة عن أكثر ما يخيفها في الحياة، وأكدت أنها لا تستطيع العيش من دون الأشخاص المقربين منها قائلة: "مقدرش أعيش من غيرهم واللي بنتونس ببعض".

وأضافت: "الناس اللي بتكرهني بحاول إنهم ميشغلونيش، وفي نفس الوقت بتمنى إن علاقتي بكل الناس تكون مسالمة ومش بحب الصراعات ولا المنافسة غير بشكل شريف".

وتابعت: "مش بحب حد يكون زعلان مني بحب الحياة تكون مسالمة وإرضاء الناس غاية لا تدرك، والقريبين مني لازم يكون عندهم ولاء وحب لو أي حد بيحبني من قلبه هفتحله قلبي وحياتي... والولاء بمعنى صاحبي الحقيقي اللي لو سمع حد بيتكلم في ضهري يدافع عني، وخجلي ساعات بيتفهم صح جداً واللي ميعرفونيش بحاول أتعامل مع الموضوع ده... ذكائي ممكن يخوّف اللي قدامي مني، والخوف بالنسبالي وهم مش حاجة حقيقية ودائماً بخاف من المجهول، والخوف زي الوهم النفس البشرية بطبيعتها".

يُذكر أن آخر أعمال درّة الفنية، هو مسلسل الأجهر الذي عُرض في رمضان الماضي، وضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، ناهد السباعي، عارفة عبد الرسول...، وهو من إخراج ياسر سامي.