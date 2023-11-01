بالصورة- بلوك رياضي ورشاقة مميزة..بسمة بوسيل تسحر الجمهور بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل على الجمهور من داخل غرفة تغير الملابس بجمال رائع بلوك رياضي مميز من خلال صورة عبر حسابها الخاص، حيث إرتدت كروب توب باللون البرتقالي من دون أكمام مع سروال باللون الأسود وربطت شعرها على شكل كعكة مع نظارات شمسية على عينيها.



وفي وقت سابق، هاجم عدد كبير من المتابعبن الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعد دعوتها لمقاطعة المنتجات والماركات الغربية الواردة من بلاد تدعم إسرائيل.

وقالت بسمة في فيديو نشرته لمتابعيها أنها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل التي انتقدتها فيها عدد من الفتيات اللواتي شاهدن دعواتها للمقاطعة. ولفتت إلى أنها لا تجبر أحد على تقليدها، ولكنها تنشر الفكرة التي تؤمن بها عبر حساباتها الخاصة. وقالت: "أنا لم أقل أن نلقي بالأشياء الغالية التي اشتريناها بالفعل، كل ما قلته هو أنه من الواجب أن نضعفهم لا أن نقوي اقتصادهم، يجب توفير بدائل عمّا اعتدنا شراءها".

وتابعت بسمة قائلة: "أنا هنا على حسابي الخاص أقول ما أؤمن به لا ما يريده الآخرون، أشارك أفكاري بحرية مع من يحبني ويؤمن بنفس تلك الأفكار، ولا أجبر أي شخص على تقليدي".

