شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ورق التوت .. دليلة تحاول إنقاذ شقيقتها أنهار من الختان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل "ورق التوت" قيام دليلة وتجسدها أسماء جلال، بمحاولة إنقاذ شقيقتها أنهار من الختان، حيث تحدثت دليلة مع جدتها سما إبراهيم، لإقناعها بأن الختان حرام شرعا، وأن الأزهر الشريف رفض فعل الختان إلا أنها طلبت منها عدم التدخل في الأمر، مؤكدة أن عملية الختان هو عرف سائد في المجتمع.

"ورق التوت" تدور معظم أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، الذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافضا للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.