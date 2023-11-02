شكرا لقرائتكم خبر عن "لما أقول تحيا مصر بيشتموني ليه".. قصيدة جديدة لـ صلاح عبد الله عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان صلاح عبد الله قصيدة جديدة عن مصر يعبر فيها عن حبه لبلده ودعمه لها، حيث نشر عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام مع تعليق بعنوان القصيدة كاتباً: "لما أقول تحيا مصر بيشتموني يا مصر ليه؟".

وقال صلاح عبد الله في القصيدة عبر الفيديو الذى نشره: "لما بكتب تحيا مصر، يشتموني يا مصر ليه، هي كلمة تحيا عيب، ولا اسمك ولا أيه، ولا كل إناء صحيح، لازم ينضح باللي فيه، أيوه كل إناء قبيح تملي ينضح باللي فيه، هو ينضح وإنتي تحيا، في كل وقت وكل ناحية، واللي يشتم مهما يشتم، والله ما رادد عليه، والله ما رادد عليه، بس كدة".

يذكر أن صلاح عبد الله عرض له مؤخراً فيلم "دولارات دولارات" بطولة نضال الشافعى، صلاح عبد الله، منة فضالى، راندا البحيرى، أمينة، مدحت تيخا،محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى.

كما سبق وعرض لصلاح عبد الله أيضاً فيلم "البطة الصفرا" الذى انطلق في دور العرض خلال شهر أغسطس الماضى، وهو بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى حول أحمد وفيق، باحث أكاديمي رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم رشا المسجلة خطر ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.