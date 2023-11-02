شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تعود للسينما بفيلم "ديجافو": هعمل دور من أصعب الأدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة حورية فرغلى عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات كاملة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "ديجافو"، حيث أعلنت الخبر في فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا طالعة النهاردة مخصوص عشان أقولكم أحلى خبر، بقالي كتير متبسطش زي النهاردة، الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو، مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي".

حورية فرغلى أضافت في الفيديو:"يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتي، أنا هدخل دلوقتي سينما، لأن كان معروض عليا حاجات كتيرة جدا بس ملقتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة أوي بس معملتش الدور ده قبل كدة، والدور دا يعتبر من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي".

حورية فرغلي قدمت آخر أفلامها بعنوان "استدعاء ولى عمرو" الذى تم عرضه عام 2019 وشاركها في بطولته محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى، تدور الأحداث حول الطفل عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته.

وفى الدراما قدمت حورية فرغلى العام الماضى مسلسل "أيام" الذى تقاسمت بطولته مع شيرى عادل، وشارك في العمل أحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في 45 حلقة.