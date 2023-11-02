شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الوثائقي "نادي غزة لركوب الأمواج" ضمن أيام فلسطين السينمائية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الخميس في Cimatheque - Alternative Film Centre بشارع عدلي في القاهرة الفيلم الوثائقي، "نادي غزه لركوب الأمواج" من إخراج الألماني فيليب غنادت والمخرج والمصري ميكي يمين، والفيلم مدته 87 دقيقة، وهو مترجم إلى العربية والإنجليزية.

الفيلم يدور حول غزة "أكبر سجن مفتوح في العالم" وأبطال الفيلم هم أعضاء في نادي ركوب الأمواج في مدينة غزة، ويتناول الفيلم كيف يعيش هؤلاء الشباب حيث تمنحهم ركوب الأمواج إحساس بالحرية.

وتأتي عروض الأفلام الفلسطينية ضمن فعاليات أيام فلسطين في الدول العربية اعتراضا على الغاء مهرجان أيام فلطسين السينمائية، ويأتي اختيار يوم 2 نوفمبر لعروض الأفلام في ذكري وعد بلفور موعد الإعلان عن تأسيس دولة لليهود في فلسطين.

وفي سياق متصل أدان عدد كبير من نجوم الفن، جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، و أسفر عن استشهاد وإصابة 400 فلسطينيا.

ونشر كل من النجوم محمد هنيدى ومنى زكى وأحمد حلمى وياسمين عبد العزيز صور الشهداء في مخيم جباليا، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى وعليها كلمة حسبى الله ونعم الوكيل وجع قلب، كما كتب هنيدى على الصورة "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".

وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلى بمجزرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى لإستشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا فى مجزرة هى الأبشع بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وأدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى الذى طال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدنيا ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.