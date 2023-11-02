بالصورة – هكذا سيظهر ياسر جلال في مسلسله الرمضاني الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب حضور الفنان ياسر جلال مؤتمر تنمية سيناء، والذي أُُقيم في مدينة العريش بحضور أبطال مسلسل “الاختيار” بأجزائه الثلاثة، في الكشف عن الإطلالة التي سوف يظهر بها في مسلسله الرمضاني الجديد “ألف ليلة وليلة”.

وظهر ياسر بشعر أطول مما اعتاده به جمهوره في الفترة الماضية، وبذقن صغيرة وشاربين، حيث يجسد في المسلسل دور الملك شهريار.

يُذكر أن مسلسل “ألف ليلة وليلة” كان من المفترض عرضه في رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة له قررت تأجيله إلى رمضان 2024، وذلك بسبب ضخامة تكلفة الإنتاج وضيق الوقت لتصويره، وهو ما دفع ياسر جلال لإعلان الاعتذار عنه وتقديم مسلسل “علاقة مشروعة” والذي شاركته في بطولته الفنانة مي عمر، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، إلا أن الشركة المنتجة استطاعت إقناعه بالعودة الى بطولة المسلسل لتقديمه في رمضان 2024.

مسلسل “ألف ليلة وليلة” يشارك في بطولته بجوار ياسر جلال كلٌ من: وليد فواز وياسمين رئيس ونور وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.