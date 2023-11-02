حمادة هلال يدعو لابنته بالشفاء بعد تعرضها لأزمة صحية… شاهدوا أول صورة تُنشر لها!

كتب امير فتحي في الخميس 2 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - كشف الفنان حمادة هلال، عن مرض ابنته الصغيرة وذلك عبر “ستوري” صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب الفنان حمادة هلال خلال ستوري حسابه بـ إنستجرام، قائلًا: يارب يشفيكي يا بنتي ويشفي كل مريض.

حمادة هلال يدعو بالشفاء لابنته

ولم يكشف حمادة هلال عن تفاصيل مرض ابنته، خاصة أنه لم يتحدث من قبل عن أمور أسرته الخاصة، لكن يبدو أنها أصيبت بأزمة صحية مفاجئة .

وتلقي حمادة هلال العديد من الدعوات من متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، متمنيين الشفاء لابنته.

إرما حمادة هلال

إرما حمادة هلال

وسبق أن قام يوسف حمادة هلال، بنشر عدة صور لشقيقته إرما، التي لم تدخل مجال السوشيال ميديا حتى الآن، كما ظهر يوسف في عدة فيديوهات يبرز فيها قدراته التمثيلية من خلال مقاطع فيديو قصيرة نشرها عبر “إنستجرام” و”تيك توك”

إرما ويوسف حمادة هلال في إحدى حفلات الزفاف

زواج حمادة هلال

يشار أن حمادة هلال متزوج منذ عام 2009 من السيدة أسما سميح وهي فلسطينية الأصل، والتي صرّح يإحدى لقاءاته الإعلامية أنه أحبها منذ أن كان عمرها 13 عامًا ثم تقدم بعد ذلك لخطبتها لمدة جاوزت الـ 6 سنوات، ثم كللت تلك الخطبة بالزيجة واسفرت عن نجليهما: (إرما) و(يوسف).

مسلسل «المداح 4»

وعلى الصعيد الفني، سيعرض الجزء الرابع فى موسم دراما رمضان 2024، ويقوم النجم حمادة هلال حاليًا بالتحضيرات الخاصة للمسلسل الذى سيحمل العديد من المفاجات للجمهور.

ويراهن الفنان حمادة هلال أن يتخطى الجزء الجديد من المسلسل نجاحات الأجزاء الثلاثة التى قدمها من قبل.

وحمل الجزء الثالث من مسلسل المداح عنوان أسطورة العشق ودارت أحداثه في إطار من التشويق والاثارة والرعب وعاش من خلاله صابر المداح الذي قصتي حب مع هبة مجدى ويسرا اللوزى ومر من خلالهما بالعديد من الأزمات والألغاز التي حاول حلها.

الخليج 365

الخليج 365

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