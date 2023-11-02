ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم ذكرى وفاة النجمة الأميركية الراحلة أدريان شيلي المولودة في كوينز، نيويورك، لإلين لانغباوم وشيلدون ليفين.
بعد تخرجها من مدرسة أريحا الثانوية في أريحا، نيويورك، التحقت بجامعة بوسطن وتخصصت في إنتاج الأفلام.
تركت الدراسة بعد عامها الأول وانتقلت إلى مانهاتن، حيث صنعت اسمًا لنفسها في الأفلام المستقلة من خلال عملها في The Unknownable Truth (1989) و Trust (1990). انتقلت في النهاية خلف الكاميرا، وكتبت وأخرجت "سأخذك إلى هناك" (1999) و"النادلة" (2007) (فيلمها الأخير).
في مثل هذا اليوم من 1 تشرين الثاني 2006، تم العثور على شيلي ميتة، معلقة في الحمام في شقة استوديو العمل في West Village. لم يكشف الفحص الأولي للموقع عن أي ظروف مريبة ، ويبدو أن الشرطة اعتقدت أنه انتحار. أصر زوجها على أنها لن تقتل حياتها أبدًا ، وأجرى إعادة فحص للحمام كشفت عن بصمة حذاء مشبوهة. اعتقلت الشرطة دييغو بيلكو ، عامل بناء يبلغ من العمر 19 عامًا من الإكوادور ، اعترف بقتل شيلي وجعلها تبدو وكأنها انتحرت.
كانت هذه تفاصيل خبر أدريان شيلي بدأت حياتها المهنية في إنتاج الأفلام .. وإنتهت حياتها بطريقة مأساوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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