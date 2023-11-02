بروڤات مكثفة لأطفال الملتقى.. غداً ختام مشروع "أهل مصر" ببورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة -

بروڤات مكثفة شهدها قصر ثقافة بورسعيد لأطفال مشروع "أهل مصر" في أسبوعه السابع والعشرين، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار" يهمنا الإنسان، وذلك استعدادا لحفل الختام الذي يقام مساء غد الخميس.

جاءت الفعاليات فى حضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام.

من ناحيته، قام المخرج محمد الدسوقي مدرب ورشة الأداء المسرحي، والفنان ماهر كمال بتدريب الأطفال على البروڤات النهائية لعرض "أهل مصر" المقرر تقديمه في حفل الختام.

وقدّم الفنان ناصر عبد التواب عبر الأطفال التصميم النهائي لعروسة القفاز، واستكمل الكاتب وليد كمال شرح المرحلة الأخيرة من كتابة السيناريو، كما قدّم د. محمد إسماعيل عدة تطبيقات خلال ورشة التصوير بالموبايل، بينما استمرت فعاليات كل من ورشة الكتابة وإلقاء الشعر للشاعر محمود الحلواني، وورشة تعليم الرسم بالموسيقى للمدرب وائل عوض.

واستكملت ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك لنجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، والخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة الجلود للمدربة إيمان مجدي، بالإضافة إلى ورشة الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

وضمن برنامج"حكايات من بلدنا" قدّم الشاعر محمد عبد القادر بطل حرب أكتوبر، لقاء تحدث خلاله عن أشهر الآلات الشعبية التي يستخدمها أهالي بورسعيد الباسلة للتعبير عن فرحتهم، ثم تغنى مع الأطفال ببعض أغاني المقاومة الشعبية الشهيرة.

مشروع " أهل مصر"

مشروع " أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.