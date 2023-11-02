الحلفاوي عن تأهل صنداونز على حساب الأهلي: "نتيجة عادلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تأهل فريق صنداونز على حساب الأهلي بنتيجة مبارتي الذهاب والإياب، لنهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "نتيجة عادلة. مبروك لصنداونز. يستحقون التأهل للنهائي".

ولعب الأهلي مباراة الإياب أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي مباراة الذهاب فاز صنداونز على الأهلي بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.