بسمة بوسيل جريئة ولقاء الخميسي في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في الجيم، عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

المطربة بسمة بوسيل، شاركت متابعيها عبر إنستجرام، أحدث ظهور لها مرتدية ملابس رياضية جريئة.

حمادة هلال

دعم الفنان حمادة هلال، الشعب الفلسطيني، حيث نشر صورة له عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، مرتديا الوشاح الفلسطيني.

جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت داخل احدى المطارات.

أشرف زكي

ظهر الفنان أشرف زكي داخل مسجد السيدة نفيسة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق: "السيدة نفيسة".

جنا عمرو دياب

شاركت جنا عمرو دياب، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

شاكيرا

كشفت الفنانة شاكيرا، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بمكياج جريء.

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

علي ربيع

شارك الفنان علي ربيع، متابعيه صورة له برفقة الفنانة وفاء عامر من كواليس تصوير مسلسل "نصي التاني"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس، متابعيه أحدث ظهور له على حسابه بموقع أنستجرام من خلال خاصية "القصص القصيرة".