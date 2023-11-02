"المهن التمثيلية" توقف التعامل مع 3 مكاتب كاستنج دايركتور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أوقفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، التعامل مع 3 مكاتب كاستنج دايركتور لمخالفتها القانون.

وحمل قرار نقابة المهن التمثيلية، الآتي: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام - خالد صفوت - أحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون رقم 35 لسنة 1978".

وأضاف القرار: " وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أصدرت قرارا بعدم التصريح لـ 20 فنانا بالعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح.

وطالب نقيب الممثلين، جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم لحين تصحيح أوضاعهم، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في حال عدم استجابتهم للوائح، وهم: "راندا عبد السلام وناردين فرج وعمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقي وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج".