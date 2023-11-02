ميرنا وليد - بيروت - إختارت عارضة الأزياء العالمية والممثلة باريس هيلتون، الظهور في هالوين بإطلالة ظهرت فيها سابقاً الفنانة العالميةبرتني سبيرز في فيديو كليب أغنيتها "Toxic".

وظهرت باريس هيلتون بملابس مضيفة الأزياء باللون الأزرق التي ظهرت فيها بريتني سبيرز سابقاً، وعلقت باريس على المنشور قائلة: "الأيقونات تساند الأيقونات".

وكانت باريس هيلتون قد ردت على الإنتقادات التي وحهت لإبنها بعد نشرها أول صورة له عبر حسابها الخاص.

وقالت باريس هيلتون رداً على المتنمرين: "هناك بعض المرضى في هذا العالم. ملاكي يتمتع بصحة جيدة... ونعم، بالطبع ذهب إلى الطبيب، فهو يتمتع بعقل كبير".

كانت هذه تفاصيل خبر باريس هيلتون تختار هذه النجمة للتنكر بشخصيتها.. و"الأيقونات تساند الأيقونات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.