تايغا يحدث جدلاً بين الجمهور.. ويظهر من دون ملابس

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان العالمي تايغا حالة من الجدل الكبير بين الجمهور، بعد أن أطلت من دون ملابس على شاطئ البحر، وقد شارك الجمهور صورة له.



وقد أكدت مصادر مقربة من الفنانة أفريل لافين، أن علاقتها مع تايغا قد إنتهت. وكان قد تم ربط الفنانة البالغة من العمر 38 عامًا ومغني الراب البالغ من العمر 33 عامًا لأول مرة في شهر اذار من عام 2023 بعد انفصالها عن الفنان مود سان.

وكان المعجبون فضوليين لمعرفة ما إذا كانا على علاقة، وبدا أنهما يؤكدان الشائعات الرومانسية عندما تم تصويرهم وهم يقبلون.

والآن ورد تقرير جديد يؤكد إنفصالهما.

وقال المصدر: "كان قرارا متبادلا، ولا توجد مشاعر قاسية"، وأضاف أن العلاقة قصيرة العمر قد استغرقت مجراها ببساطة.