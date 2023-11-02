إبنة ويتني هيوستن توفيت بالطريقة نفسها التي رحلت بها والدتها.. إليكم التفاصيل!

ميرنا وليد - بيروت - عام 2012، وجدت النجمة العالمية ويتني هيوستن، متوفاة في حوض الاستحمام في أحد الفنادق، بحادثة مأساوية ضجت بين الجمهور.



أما الصدفة الصادمة، فكانت عام 2015، عندما تم العثور على ابنتها، متوفاة أيضاً في حوض الاستحمام، ولكن هذه المرة في منزلها، وعندما جرى نقلها إلى المستشفى، حاولوا إسعافها ولكنها دخلت في غيبوبة واستمرت فيها حتى رحلت.

يذكر أن التقرير حول وفاة ويتني اعتبر انها ماتت نتيجة حادث غرق عرضي، ولكن بعض الفحوص التي أُجريت لها، اظهرت وجود خمس مواد غير قانونية في جسمها!

وهذا ما يجعل من المحيّر تحديد سبب وفاتها ما اذا كان من جرعة زائدة ام انها أقدمت على الانتحار!

والجدير ذكره ان محطات عديدة في حياة ويتني هيوستن جذبت الاعلام وشكلت مادة دسمة للنشر والاضاءة عليها.