أنجلينا جولي بتصريح غاضب حول أحداث غـــ زة.. فهل غيرت رأيها؟

ميرنا وليد - بيروت - أبدت النجمة العالمية أنجلينا جولي أسفها وغضبها الشديد لأحداث غـــ زة الأخيرة، خاصة بعد قصف المستشفيت والمساجد والمخيمات، وسقوط عدد كبير من المدنيين.

وشاركت أنجلينا الجمهور صور من قصف مخيم جباليا وتدميره، وعلقت: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد ظلت غــ زة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وتحولت بسرعة إلى مقبرة جماعية. 40% من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُقتل. وبينما يراقب العالم وبدعم ناشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين- الأطفال والنساء والأسر- للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

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