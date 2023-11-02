نجاح عالمي جديد لمسلسل "للموت".. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الكاتبة اللبنانية ندين جابر، عن نجاح عالمي جديد حققه مسلسل للموت، حيث أنه سيتم إطلاق نسخة تركية من الجزء الاول منه.
وشاركت ندين الجمهور صورة للإعلان الدعائي للعمل، وعلقت: "مسلسل للموت بنسخة تركية".
ومسلسل "للموت" علاض على مدار 3 أجزاء في المواسم الرمضانية الفائتة، ونال على نسب مشاهدة عالية للغاية، ومن المقرر أن يعرض الجزء الرابع منه قريباً، وقد شارك في بطولته دانييلا رحمة، ماغي بو غصن، أحمد الزين، يامن الحجلي، ورد الخال، فايز قزق، محمد عقيل، كارول عبود، وسام صباغ، محمد الأحمد، خالد القيش، ، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رندة كعدي وختام اللحام، كتابة ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، إنتاج إيغل فيلمز.
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