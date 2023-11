أول ظهور لـ سيلين ديون بعد اختفائها بسبب إصابتها بمرض نادر - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خرجت سيلين ديون علنًا للمرة الأولى بعد مرور 3 سنوات ونصف على ابتعادها عن الأضواء بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب أو المتيبس وحضرت مباراة هوكي NHL ليلة الاثنين بين فريقي Vegas Golden Knights وMontreal Canadiens في لاس فيغاس.



ودخلت سيلين إلى غرفة خلع الملابس لتحية فريق مسقط رأسها مرتدية سترة بيضاء مبطنة فوق سترة بنية اللون وشوهدت مغنية "My Heart Will Go On" وهي تصافح أعضاء الفريق وتلتقط الصور مع ابنها رينيه تشارلز، 22 عامًا، والتوأم إيدي ونيلسون، 13 عامًا.

يذكر ان مرض سيلين ديون عصبي نادر وغير قابل للشفاء يمكن أن يسبب تشنجات عضلية منهكة على الجهاز العصبي المركزي، وتحديدًا الدماغ والحبل الشوكي، وفقًا لمؤسسة متلازمة الشخص المتصلب/ المتيبس. ويقول الاطباء في هذا النطاق : "يمكن أن يكون المرضى معاقين، أو مقيدين على الكراسي المتحركة أو طريحي الفراش، وغير قادرين على العمل ورعاية أنفسهم"، مضيفين أن المرض العصبي الذي يتميز بميزات المناعة الذاتية يمكن أن يشمل أعراض مثل "الصلابة المفرطة، والألم المنهك، والقلق المزمن وتشنجات العضلات عنيفة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تؤدي إلى خلع المفاصل وحتى كسر العظام".