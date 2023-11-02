هذا الطفل الصغير من أهم نجوم الدراما العربية.. خمنوا هويته!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لممثل السوري قصي خولي في طفولته.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دمه، وملامحه التي لا تزال كما هي.

وكان قصي قد شارك الجمهور صورته في طفولته، وعلق: "قدر بأن نمضي مع الأيام أغرابا نطارد حلمنا.. ويضيع منا العمر يا عمري.. ونحن على سفر".

وقصي خولي من مواليد 1 نيسان/أبريل عام 1976 في محافظة طرطوس السورية، والده الصحافي عميد خولي وهو مثاله الأعلى في الحياة.

درس بكلية الحقوق لفترة قصيرة، قبل أن يترك هذا المجال ويتابع حلمة بالتمثيل، فدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1999.

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