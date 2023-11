شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أمريكي وصف الإسرائيليين بـ "المحتلين" في 2006 .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركزت حلقة كاملة من مسلسل It's Always Sunny in Philadelphia، الذى طرح في الفترة ما بين 2005 إلى يوليو الماضى، حيث تكون من 16 موسم إلى الان، على الكيان الصهيوني من خلال إحدى حلقات العمل.

في خلال أحداث الموسم الثانى من مسلسل It's Always Sunny in Philadelphia الذى طرح في 29 يونيو من عام 2006، تحت اسم The Gang Goes Jihad، حول إدعاء رجل أعمال إسرائيلي ملكية الشارع الذي تقع فيه حانة "بادي"، مما دفع العصابة إلى بذل قصارى جهدها لإجبار الرجل على المغادرة، من ممتلكاتهم التي أكد لهم أنها تخصه وأنه قام بشرائها.



The Gang Goes Jihad

الحلقة تحتوى على مجموعة من الإشارات للفسلطينيين الذين يحاولون الوقوف أمام الكيان الصهيوني، منها ارتداء "الكوفية"، والزى المموه الذى يرتديه المقاتلين الفلسطينيين، واستخدام الأسحلة البدائية.



The Gang Goes Jihad

وتدور أحداث المسلسل حول فريق مكون من 5 أشخاص، فهناك التوأمان دينيس ودى رينولدز، وأصدقائهم تشارلى كيلى ورونالد "ماك" ماكدونالد وفرانك رينولدز والد دينيس ودى، تعمل هذه العصابة فى بار فى جنوب فيلاديلفيا، وهم أشخاص معروفون بالكذب والخداع ومستعدون عمل أى شىء للكسب السريع حتى لو كان هذا الشىء قد يعود بالضرر على أحد الأصدقاء.

مسلسل It's Always Sunny In Philadelphia من بطولة يوم تشارلي، جلين هاويرتون، روب ماكلهيني، كايتلين أولسون، داني ديفيتو.