بالصور- بعد ثلاث سنوات من الغياب، سيلين ديون تظهر للمرة الأولى منذ معركتها الشرسة مع المرض

ظهرت النجمة العالمية، سيلين ديون، في الساعات الماضية في مقطع نادر بمباراة للهوكي في لاس فيغاس بولاية نيفادا، وذلك بالتزامن مع معاناتها مع متلازمة الشخص المتيبّس.

وفي اللقطات المنشورة على الإنترنت، ظهرت مغنية الفيلم الشهير “تيتانيك”، البالغة من العمر ٥٥ عامًا، علنًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، في حالة معنوية رائعة وهي تحيي اللاعبين والمشجعين في غرف خلع الملابس بعد مباراة الهوكي.

وقد انتقلت نائبة رئيس اتصالات الهوكي في مونتريال، شانتال ماشابي، إلى موقع انستغرام الخاص بها لمشاركة مقطع فيديو للمغنية الشهيرة، التي ظهرت في حالة معنوية رائعة أثناء القاء التحيّة على اللاعبين. وكتبت “زيارة رائعة لملعبنا في فيغاس بالأمس، شكرا سيلين ديون على كرمك. كان الفريق بأكمله سعيدًا جدًا بلقائك أنت وعائلتك.”

ورافق سيلين أولادها رينيه تشارلز، ٢٢ عامًا، والتوأم نيلسون وإيدي، ١٣ عامًا، والتقطت العائلة صورًا مع عدد قليل من الرياضيين بعد المباراة.

الجدير ذكره ان حالة سيلين الصحيّة قد تدهورت خلال الاعوام السابقة بعد ان تفاقمت التشنجات في جسدها ما يجعلها غير قادرة على المشي وعرضة للسقوط اثناء تنقلاتها الأمر، الذي حرمها من الغناء ولقاء جمهورها.