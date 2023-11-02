رشا سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصري رشا العدل، ابنة الممثل والمخرج الراحل سامي العدل، منشوراً لمتابعيها، أحيت فيه ذكرى ميلاد والدها، والتي توافق اليوم الخميس 2 تشرين الثاني/نوفمبر.



وقالت رشا سامي العدل في منشورها: "عيد ميلاد مين الليلة ... عيد ميلاد قمر العيلة .. انت قمر حياتي، شمسها و نجومها ، انت المعني الحقيقي للحياة و سبب وجودي في الدنيا، رغم اني زعلانة منك انك سبتني كل السنين دي تايهة في غابة بي مش هاغلس عليك في عيد ميلادك، كل سنة و انت حبي الأكبر كل سنة و انت على بالي و في قلبي قاعد متربع على عرشه".

وتابعت: "كل سنة و انا بحبك و اشتاقلك اكتر ، فراقك صعب قوي علشان انت مستحيل تتكرر تاني في الحياة ، مالكش زي مالكش بديل ، مش عارفة اعوض عدم وجودك ده مهما حاولت ، نفسي قوي كنت تبقي موجود دلوقتي و الله اجري عليك اترمي في حضنك و انت لوحدك هاتفهم اللي جوايا كالعادة ... وحشتني يا ظهري و سندي كل سنة و انت حياتي.. الله يرحمك و يغفر لك يا قلب قلبي".

يذكر أن سامي العدل ولد عام 1946 في قرية كفر عبد المؤمن في مصر. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، له العديد من الأفلام والمسلسلات، أكثرها مع الممثلة يسرا والممثل هشام سليم.

توفي سامي العدل عن عمر يناهز 68 عاماً في 10 تموز/يوليو 2015، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة ضعف في عضلة القلب.