بالفيديو- إليكم آخر ظهور لـ جواهر الكويتية قبل رحيلها

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو للممثلة الكويتية جواهر التي رحلت عن عالمنا يوم أمس، موثقين آخر ظهور لها قبل وفاتها.



وقالت جواهر في الفيديو متحدثة عن مرضها: "الجو اليوم تبارك الرحمن كتير حلو، الكومنتات اللي بتجيلي عن المرض.. ما حبيت أتكلم يا جماعة، أنا أحب أطلع لقدام مو أرجع لورا".

وقد رحلت جواهر عن عمر 45 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان في المعدة.

الإعلامية الكويتية مي العيدان نعتها على صفحتها فكتبت: "انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتيه اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر ٤٥ عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعده قضت خلاله اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها واكرمها النظر بوجهك الكريم ادعو لها فالدعاء رزق الميت".