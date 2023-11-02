قصة حب جميلة.. هكذا تعرف ملحم زين على زوجته إبنة الرئيس اليمني السابق

ميرنا وليد - بيروت - تعرف الفنان اللبناني ملحم زين على زوجته إبنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، تماني، في حفلة عيد ميلادها، حيث إنها طلبت من والدها دعوته لإحياء حفل عيد ميلادها بعدما شاهدته في برنامج "سوبر ستار" وأعجبت به.



تعرف الثنائي في العيد وتعرف وقتها على شقيقها ووالدتها وتقرّب من العائلة وبعد فترة سافرت مع عائلتها إلى لبنان، ودعاهم الى الغداء، وأعجب باخلاقها وتصرفاتها وقررا الارتباط رسميًا، وتم عقد القرآن عام 2008، وأقاما حفلاً في بيروت وحضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية.