إميليا كلارك خائفة بعد إصابتها بهذا المرض الخطير

ميرنا وليد - بيروت - إعترفت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، في إحدى مقابلتها، بأنها كانت "تخشى التعرض للطرد من العمل أكثر من خوفها من الموت"، بعد دخولها المستشفى بسبب إصابتها بنزيف في الدماغ، وقالت: "لم أكن خائفة من الموت، كنت خائفة من الطرد، وقررت أن هذا ليس شيئاً سيحدد هويتي"، وأضافت: "لم أستسلم أبداً لأي شعور مثل (لماذا أنا؟) هذا سيئ، كنت أسعى للعودة إلى نشاطي وحسب".



يذكر أن إميليا كانت قد انتهت من تصوير سلسلة "Game of Thrones"، عندما انهارت فجأة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث تم تشخيص إصابتها بنزيف حول الدماغ (SAH)، والذي علمت أنه يسبب الوفاة الفورية لثلث جميع المرضى.

وشعرت إيميليا بمشاكل في الثقة بنفسها بعد هذه الوعكة الصحية، وقالت: "شعرت أنني مكسورة، وأن المنتجين يرون أنني شخص غير موثوق به".

إلا أنها تجاوزت هذه المحنة بسرعة، وقالت: "أنا لا أخشى من الفشل، أنا أزدهر عند الفشل! وإذا حدثت مشكلة ما، أعتقد أنه يمكنني حلها دائماً. الأمر مؤلم ومخيف، ولكن يمكنني تجاوزه".

يذكر أن إميليا تشارك في بطولة "The Pod Generation"، وهو فيلم رومانسي كوميدي أحداثه خيالية، وتجسد دوراً مهماً في مسلسل Marvel's" "Secret Invasion.

وكانت إميليا قد عادت إلى التمثيل هذا العام، بعد إستراحة طويلة أخذتها، اختارت خلالها التعليق الصوتي.