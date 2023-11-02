شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور أحمد أمين فى آخر حلقات "على باب العمارة" على watch it.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "على باب العمارة" الذى يتم عرضه على منصة watch it، ظهور الفنان أحمد أمين كضيف شرف في نهاية الحلقة، إذ ظهر بشخصية شخص مهتم بالحيوانات الزاحفة ولديه مشروع، ويأتى له عوض (حاتم صلاح) ويدخل في نقاش معه، ويخبره بأنه ابن عمدة وحضر إلى القاهرة للعمل حارس عقار لرغبة والده في اعتماده على نفسه وتحمل المسئولية.

ويفاجئ أحمد أمين، حاتم صلاح بأن قصته نفس حكايته، وأنه حضر من الصعيد بسبب رغبة والده في اعتماده على نفسه، وانتهت أحداث المسلسل باختيار عوض الزواج من نوسة (آية سماحة) ومخالفة رغبة والده الذى اختار له فتاة من البلد، ورغم تأكيد والد عوض على حرمانه من الميراث إذ خرج عن طوعه، ولكن عوض تمسك بالزواج من نوسة وعاد إلى القاهرة معتمداً على نفسه.

مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.



أحمد أمين وحاتم صلاح من مسلسل على باب العمارة



أحمد أمين فى على باب العمارة



أحمد أمين وحاتم صلاح