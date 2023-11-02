أنجلينا جولي في موقف جديد تجاه أحداث غزة… وإلى هؤلاء توجّه أصابع الاتهام

تتابع الممثلة الأميركية أنجلينا جولي تداعيات الحرب العبثية الدائرة بين غزة وإسرائيل، مواظبة على نشر رسائل إدانة لزعماء العالم عمّا يحدث من كوارث إنسانية على أرضَي المعركة، ودعم للشعبَين الإسرائيلي والفلسطيني اللذَين يهلكان تحت نيران العدوان العسكري الذي يقوده طرفا النزاع.

فعلى أثر نشر تعليق سابق أعلنت فيه عن تضامنها مع عائلات الضحايا والأسرى الإسرائليين، ها هي جولي تعود فتحوّل الأنظار إليها عبر رسالة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، وفيها تدين الاعتداءات على المواطنين المدنيين الذين يتعرّضون للقتل المتعمّد في قطاع غزة، مرفقة منشورها بصورة من مخيّم جباليا المدمّر. وقالت النجمة العالمية في تعليقها “هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين لا يملكون مكانًا يهرعون إليه. لقد كانت غزة سجنًا مفتوحًا لما يقارب العقدَين من الزمن، وقد تحوّلت سريعًا الى مقبرة جماعية حيث عائلات تُقتل بأكملها، ٤٠٪؜ منها من الأطفال الأبرياء.”

وتابعت “وفيما العالم يتفرّج، وبدعم من العديد من الحكومات، يتعرّض الملايين من الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال وعائلات للعقاب الجماعي ولتجريدهم من إنسانيتهم، ولحرمانهم من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي.”

وختمت جولي منشورها قائلة “إنّ رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لدوافع إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف تبادل إطلاق النار باتجاه الطرفَين يؤكدان تواطؤ زعماء العالم في ارتكاب هذه الجرائم.”

أخبار ذات صلة: بعد أسابيع على صمتها، أنجلينا جولي توضح رأيها في الحرب على غزة في بيان مثير