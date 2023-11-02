إلهام الفضالة تكشف وصية جواهر الكويتية قبل وفاتها

ميرنا وليد - بيروت - نقلت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، وصية الممثلة الكويتية جواهر، التي توفيت أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان امتد لسنوات.



وكشفت إلهام أن الراحلة جواهر كانت قالت عبر حسابها على "سناب شات"، إنها لن تكون راضية في حال تم نشر صورة قديمة لها يظهر فيها شعرها.

ونشرت إلهام فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قالت فيه إن أهل جواهر الكويتية هم من نقلوا وصيتها لها، وهي بدورها تنقلها إلى الجميع، وخصوصاً المشاهير الذين سيشاركون في نعي الممثلة الكويتية الراحلة.

وقالت إلهام: "4 سنين وجواهر تتعالج في لندن ثم عادت للكويت، المرة ماتت وارتاحت الله يرحمها ويصبر قلب أهلها وعيالها، عموما أنا تواصلت مع أهلها تو الحين مسكرة التليفوني ووصوني وأمنوني على أمانة أقولها حق الجميع وخصوصا المشاهير اللي رح ينزلون نعي".

وأضافت: "جواهر يا جماعة الخير تحجبت أول ما جت ودخلت العناية المركزة لبست حجابها ورب العالمين أخذها الحين إن شاء الله بصفحة نظيفة".

وطالبت إلهام الفضالة الجميع بالالتزام بوصية جواهر الكويتية، وقالت: "كانت وصيتها أن النعي ما ينزل بصورة كاشفة فيها شعرها، ولن تكون راضية ولا أهلها سيكونون راضين لو تم إنزال صورة كاشفة فيها شعرها، وإذا نعيتموها انعوها بكلمات وليس بصورة، هي الآن في دار الحق عند رب العالمين، وتحمّلت الكثير".