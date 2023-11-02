بالصورة- الإعلان الترويجي لأغنية دوا ليبا الجديدة جريء جداً ويحدث بلبلة كبيرة

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت المغنية العالمية دوا ليبا أغنيتها المنفردة الجديدة Houdini، وظهرت على الإعلان الترويجي لعملها الجديد، وهي تلعق وجهها أمام المرآة. وكانت المغنية الفائزة بجائزة Grammy والبالغة من العمر 28 عاماً قد إنتقلت مؤخراً الى التمثيل فشاركت في فيلم Barbie وسوف تشارك في العام المقبل بفيلم Argyle. وردأ على سؤال من Vogue France عن رغبتها بالإنجاب أجابت أن الطفل الوحيد التي تتمنى أن ترزق به هو ألبومها الجديد. وأضافت أنه عندما يحين الوقت المناسب ستعرف إنما حالياً لديها أولويات أخرى وتريد أن تكمل ما يرضي شبابها.

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