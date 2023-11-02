سامو زين يؤجل طرح أغنيته وحفلاته..وماذا عن فيلم جديد؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان سامو زين عن مشاريعه الجديدة، مشيرا الى انه قام بتأجيل طرح أغنيته الجديدة، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله".



وأضاف: "اعتذاري عن عدم طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي، وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر إن شاء الله.. كل الحب لكم جميعًا".

من جهة ثانية، كان نشر سامو زين منذ فترة، وللمرة الأولى، صوراً لابنه محمد، الذي أنجبه من زوجته الثانية دينا صالح، وعلق: "ابني حبيبي و نور عيني الله يحفظك ويباركلي فيك حبيبي و يجعلك سند و ظهر ليا في الدنيا و من الذرية الصالحه، أول صوره بيني وبينك، يا رب اشوفك احسن الناس و في اعلى شأن وتحقق كل أحلامك ويعطيك أيام حلوه وسعيده بقلبك الجميل".