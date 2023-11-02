طرد عارضة أزياء من عملها .. والسبب دعمها لفلسطين

ميرنا وليد - بيروت - تم طرد عارضة الأزياء الأميركية كاميلا ديتيري من عملها في وكالة إليت بعد دعمها لفلسطين.

وفي التفاصيل أن العارضة كانت قد كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه اسرائيل تشبه التيار النازي، معتبرةً أن الإثنين تسببا في طرد الملايين من منازلهم، ووضع الضحايا في معسكرات وإقامة عقاب جماعي، وأوردت عبارة "تبا لإسرائيل وأميركا وفلسطين حرة".

واعتبرت الوكالة أن العارضة أهانت الشعب الإسرائيلي ووصفت اليهود بمعاداة السامية.

يذكر أن كاميلا تعمل هي مهندسة ديكور أيضاً وتولت تصميم عدد من الأماكن الشهيرة مثل منزل النجمة العالمية غوينيث بالترو بكاليفورنيا.

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