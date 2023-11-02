ميرنا وليد - بيروت - لا شك أن الممثل اللبناني سعيد سرحان يمتلك كل المقومات التمثيلية التي تجعله دائماً في الصفوف الأمامية، اذ استطاع أن يثبت نفسه بقوة على الساحة التمثيلية، ونذكر من أعماله: "الهيبة، الغريب، وأخيراً، وبارانويا".
موقع الخليج 365 زار الممثل سعيد سرحان في منزله، وأجرينا معه مقابلة شيّقة، تحدثنا فيها بداية عن أحداث غز ة، كما تحدثنا عن مسلسل "الغريب"، وتعامله مع الممثل السوري بسام كوسا والممثلة فرح بسيسو، وسألناه إن كانت عُرضت عليه عروض ملغومة، وعن موقفه إذا عرض عليه دور مثلي الجنس، وإمكانية أدائه مشهد قبلة، وعما اذا كان يستشير زوجته بذلك، كما تحدثنا عن ردة فعله في حال صارحه ابنه بأنه مثلي الجنس، وختمنا بموضوع تعدد الزوجات، وإذا كان يؤيد هذه الفكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- سعيد سرحان يكشف موقفه من تأدية دور مثلي الجنس ومشهد القبلة وماذا عن الزواج بـ 4 نساء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.