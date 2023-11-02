خاص بالفيديو- سعيد سرحان يكشف موقفه من تأدية دور مثلي الجنس ومشهد القبلة وماذا عن الزواج بـ 4 نساء؟

ميرنا وليد - بيروت - لا شك أن الممثل اللبناني سعيد سرحان يمتلك كل المقومات التمثيلية التي تجعله دائماً في الصفوف الأمامية، اذ استطاع أن يثبت نفسه بقوة على الساحة التمثيلية، ونذكر من أعماله: "الهيبة، الغريب، وأخيراً، وبارانويا".



موقع الخليج 365 زار الممثل سعيد سرحان في منزله، وأجرينا معه مقابلة شيّقة، تحدثنا فيها بداية عن أحداث غز ة، كما تحدثنا عن مسلسل "الغريب"، وتعامله مع الممثل السوري بسام كوسا والممثلة فرح بسيسو، وسألناه إن كانت عُرضت عليه عروض ملغومة، وعن موقفه إذا عرض عليه دور مثلي الجنس، وإمكانية أدائه مشهد قبلة، وعما اذا كان يستشير زوجته بذلك، كما تحدثنا عن ردة فعله في حال صارحه ابنه بأنه مثلي الجنس، وختمنا بموضوع تعدد الزوجات، وإذا كان يؤيد هذه الفكرة.