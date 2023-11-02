شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى آلان روك يدخل في محل بيتزا بسيارته.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الممثل العالمى آلان روك بطل من أبطال مسلسل Succession فى حادث مدمر أدى إلى تدمير أربع سيارات، بما في ذلك سيارته التي اصطدمت بمطعم بيتزا قريب، وكان موقع TMZ أول من أبلغ عن حادث السيارة الذي وقع فيه راك، البالغ من العمر 67 عامًا، في مطعم Raffallo’s Pizza عند تقاطع شارع La Brea Avenue وشارع Hollywood Boulevard.



الان روك

وظهر في أحد فيديوهات المراقبة وفقا للموقع، شاحنة Ruck's R1T الكهربائية وهي تصطدم في سيارة من الخلف أثناء انعطافها إلى اليمين، والتي تم دفعها إلى التقاطع واصطدمت بسيارة أخرى قادمة تتجه يسارًا.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت سيارة روك بمركبة أخرى عند التقاطع قبل أن تصطدم بمتجر البيتزا، واستقرت نصفها في جانب المبنى المبني من الطوب، وفقًا لمجلة People.

وبحسب ما ورد بقي راك في مكان الحادث بينما نقلت سيارات الإسعاف امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا ورجلًا يبلغ من العمر 25 عامًا ورجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا إلى المستشفى، وجميعهم يتنفسون ويستجيبون، وفقًا للتقارير، ولم يعرف المدى الحقيقي لإصاباتهم، ولا يزال تقرير الشرطة الرسمي بشأن الحادث معلقا.

ظهرراك في العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية طوال حياته المهنية التي امتدت لأربعة عقود، بما في ذلك Day Off وSpin City للمخرج Ferris Bueller.

وحصل مؤخرًا على ترشيح لجائزة إيمي لعام 2023 عن لعبه شخصية كونور روي في مسلسل Succession على قناة HBO.