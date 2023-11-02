شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر محمد القصاص وجمعية المؤلفين والملحنين تنعي الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية وفاة الشاعر محمد القصاص، حيث نعت الجمعية الشاعر الراحل على صفحتها بموقع فيس بوك وكتبت :"توفى الى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لاسرته وأصدقائه ومحبيه سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بافضل قبول ويسكنه فسيح جناته".

لشاعر الغنائي محمد القصاص، غنى من كلماته، نخبة من نجوم الأغنية، منهم الراحل أحمد منيب "مفيناش من خوف"، و هاني شاكر "علي الضحكاية" و "حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، و هشام عباس " من طفولتي"، و علي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، و إيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم.