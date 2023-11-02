ممثلة شهيرة تخسر أحد افراد عائلتها في فلسطين

أعلنت الممثلة الفلسطينية، فرح بسيسو، عن استشهاد خالتها في مدينة نابلس جراء القصف المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عىلى قطاع غزة.

ونعت فرح بسيسو خالتها وقالت عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام: “البقاء لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت خالتي التي ربتني في نابلس. خالتي هالة عبد المجيد رحمها الله.”

وأضافت فرح بسيسو: “لا اعلم كيفية الوصول لأي أحد من أولادها ولا خالتي مروة الغالية، زكي اللفداوي، عميد اللفداوي وكرمة اللفداوي.

آخر أعمال فرح بسيسو مسلسل “الغريب” الذي عرض قبل أسابيع على منصة “شاهد” حيث جسّدت شخصية نادية في العمل. كذلك شاركت في مسلسل “رسالة الإمام” (رمضان ٢٠٢٤) وقدمت خلاله شخصيّة السيدة نفيسة ابنة عم الإمام الشافعي.