- 1/2
- 2/2
أعلنت الممثلة الفلسطينية، فرح بسيسو، عن استشهاد خالتها في مدينة نابلس جراء القصف المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عىلى قطاع غزة.
ونعت فرح بسيسو خالتها وقالت عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام: “البقاء لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت خالتي التي ربتني في نابلس. خالتي هالة عبد المجيد رحمها الله.”
وأضافت فرح بسيسو: “لا اعلم كيفية الوصول لأي أحد من أولادها ولا خالتي مروة الغالية، زكي اللفداوي، عميد اللفداوي وكرمة اللفداوي.
آخر أعمال فرح بسيسو مسلسل “الغريب” الذي عرض قبل أسابيع على منصة “شاهد” حيث جسّدت شخصية نادية في العمل. كذلك شاركت في مسلسل “رسالة الإمام” (رمضان ٢٠٢٤) وقدمت خلاله شخصيّة السيدة نفيسة ابنة عم الإمام الشافعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة شهيرة تخسر أحد افراد عائلتها في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.