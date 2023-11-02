“دخلت الغيبوبة بحجابها”.. الكشف عن وصية جواهر الكويتية قبل وفاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن وصية مواطنتها وزميلتها جواهر التي وافتها المنية أمس (الأربعاء) عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد صراع مرير مع السرطان.

وأكّدت الفضالة أن جواهر الكويتية أوصت بعدم نشر لقطات لها من دون حجاب، فقالت: “ارتدت حجابها كاملاً أول ما تعبت ودخلت العناية المركزة، وهي حالياً، إن شاء الله، أخذها بصفحة نظيفة، ودخلت الغيبوبة بحجابها”.

وأضافت: “كانت وصيتها أن النعي ما ينزل بصورة كاشفة فيها شعرها، ولن تكون راضية ولا أهلها سيكونون راضين لو تم إنزال صورة كاشفة فيها شعرها، وإذا نعيتموها انعوها بكلمات وليس بصورة، هي الآن في دار الحق عند رب العالمين، وتحمّلت الكثير”.

وكان الأطباء قد أوقفوا العلاج الخاص بالممثلة الخليجية بعد استعصاء المرض ووصول حالتها إلى طريق مسدود، ما دفعها للعودة من مستشفيات العاصمة البريطانية لندن إلى الكويت.

وكشفت الإعلامية ⁧‫الكويتية مي العيدان‬⁩ تفاصيل التطورات الخطِرة في نهاية حياة جواهر، قائلةً في مقطع فيديو نشرته عبر “يوتيوب” إن حالة جواهر الصحية تدهورت بعد تعرّضها لنزيف حاد في المعدة، والأطباء عاجزون عن إنقاذها. وأضافت: “جواهر فقدت الكثير من وزنها وأصبحت جلداً على عظم، مما عقّد الوضع كثيراً… جواهر ستغادر المستشفى في لندن وستعود إلى الكويت، ولكن للأسف، سبب عودتها هو عجز الأطباء عن مساعدتها وليس لاستكمال علاجها”، مؤكدةً أن ‏الأطباء أخبروا الفنانة الكويتية أنهم باتوا عاجزين عن مساعدتها ولم يعُد في إمكانهم إنقاذها بعدما استنفدوا كل الحلول الطبية المعروفة.