استشهدت في القصف على غزّة.. وزارة الثقافة الفلسطينية تنعى الفنانة إيناس السقا وعائلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنانة إيناس السقا التي استشهدت مع ابنتيها لين وسارة في قصف إسرائيلي على قطاع غزّة، وأعلنت الوزارة إصابة أبنائها إبراهيم وريتا وفرح بجروح خطِرة.

وكشفت عائلة الراحلة أنها وأولادها كانوا نازحين في “المركز الثقافي الأرثوذكسي”، لكن بعد تهديده بالقصف، انتقلوا إلى منزل تم استهدافه على رؤوس مَن فيه، وفق إسلام قاسم ابن شقيق الممثلة الفلسطينية.

وكانت إيناس السقا في مقدّم الفنانين الذين أدخلوا المسرح إلى غزة، وسبق أن نظّمت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال بخاصة عبر “مسرح عشتار” في القدس و”الأكاديمية السويدية”، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

وقدّمت أيضاً العديد من الأعمال الفنية البارزة، منها: “في شي عم بيصير” و”الدب”، بالإضافة الى الفيلم الفلسطيني “عصفور الوطن” الذي أُنتج في غزة من إخراج مصطفى النبيه، ويحكي تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة في عام 1948 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967.