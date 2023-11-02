إلهام شاهين تبدأ تصوير “الحب كله”.. فيلم العودة إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب عن السينما لأكثر من أربع سنوات، أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن بدئها الاستعداد لتصوير فيلمها الجديد “الحب كله”، خلال الأيام المقبلة.

وقالت إلهام: “خلال أيام هأبدأ تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان “الحب كله”، وهو هيكون عودة ليا للسينما بعد فترة غياب منذ آخر فيلم قدمته “يوم للستات””.

وعن تفكيرها في تقديم عمل فني عن القضية الفلسطينية، قالت: “أتمنى فعلاً أن أقدّم عملاً عن القضية الفلسطينية، وأفكّر في المشروع”.

وكانت إلهام شاهين قد أعلنت عن عودتها الى السينما بعد غياب لأكثر من أربع سنوات، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء الإمارات” الذي يقدّمه الإعلامي عبد العزيز أحمد على قناة “الظفرة”، قائلةً: “أحضر لفيلمين جديدين (الحب كله) و(الورقة التالتة)، وسأبدأ قريباً في تصوير أحدهما”.

ويشارك إلهام شاهين في بطولة فيلم “الحب كله” كلاً من: أحمد فتحي وحورية فرغلي، وسيتم الكشف عن باقي الأسماء في وقت لاحق، والفيلم تدور أحداثه في الحارة المصرية.