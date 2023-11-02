“حالته مستمرة في التدهور”.. شريف رمزي يطلب الدعاء لشقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان شريف رمزي عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح رمزي بعد دخوله في غيبوبة لأكثر من عام ونصف العام إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة، مؤكداً أن حالته مستمرة في التدهور، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

وقال شريف إن شقيقه لا يزال في غيبوبة بالمستشفى، وأن حالته الصحية صعبة جداً، ولم يستجب للعلاج، قائلاً: “ادعو له الحالة صعبة جداً ومفيش تطور”.

وأكد شريف رمزي أن الأسرة استسلمت للأمر الواقع، ورضيت بقضاء الله، لكنهم مستمرون بالدعاء له، حيث إن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة إلهية، مؤكداً: “إحنا استسلمنا لقدرنا وراضيين، لكن أتمنى ربنا يشفيه ويرجع لنا من تاني، هو محتاج معجزة، لأن حالته غير مستقرة، يوم تتحسن ويوم بتسوء… ربنا معاه ويتولاّه”.

وكان شريف رمزي قد تصدّر التريند في الأيام الأخيرة، بعد تداول صورة ظهر فيها مع الفنانة غادة عادل في إحدى المناسبات، ما دفع البعض إلى تداول أخبار عن ارتباطهما، لكن شريف رمزي نفى ذلك، وأكد أن علاقته بغادة تقتصر على الصداقة، وكل ما يُنشر حول ارتباطهما لا أساس له من الصحة.