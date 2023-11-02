سامو زين يعود إلى السينما بعد غياب 17 عاماً.. وهذه مفاجأته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلن الفنان سامو زين عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن انتهائه من كتابة فيلم جديد، يعود به إلى السينما بعد غياب 17 عاماً، منذ فيلمه الأخير “90 دقيقة” الذي عُرض عام 2006.

وكتب سامو من خلال حسابه قائلاً: “أيام قليله وننتهي من كتابه الفيلم الجديد إن شاء الله”، من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن الفيلم.

وقدّم سامو زين اعتذاره لعدم طرح أغنيته الجديدة بسبب الأحداث الجارية في غزّة، معلناً عن تأجيل حفلاته وإصدار أحدث أغانيه في الفترة الحالية، قائلاً: “أعتذر عن طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين تحديد موعد آخر إن شاء الله كل الحب لكم جميعاً”.

يُذكر أن آخر أغنية للمطرب سامو زين تحمل عنوان “دي حبيبتي”، وقد طرحها عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” قبل أسابيع عدة، وهي من كلمات محمد فتحي وألحان محمد شحاتة.