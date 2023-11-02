نادين الراسي تكشف مستجدات وضع والدتها الصحي

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها من المستشفى، وهي تمسك بيد والدتها.
وأعلنت الراسي أن والدتها خرجت من المستشفى، وكتبت تعليقاً: "الماما الليلة صارت بالبيت كتر خيركن على صلواتكن ومحبتكن، درب العلاج أد ما يطول إيمانا بالله ومشيئته أقوى بكتير".
وكانت قد تعرضت والدة الراسي السيدة إلهام الراسي لجلطات متتالية بالرأس، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وأدت إلى إصابتها بشلل نصفي من الجهة اليسرى، لكنها الآن تشعر بتحسن وعادت للوعي، وتحتاج لجلسات فيزيائية مكثفة على مدى ٤ أشهر.
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