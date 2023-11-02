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ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في اخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بأناقة لا توصف أظهرت من خلالها أنوثتها وجمالها، فإرتدت فستان ضيق باللون الأسود متوسط الطول من دون أكمام مكشوف الظهر وربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، خطفت ياسمينا زيتون قلوب المتابعين بعد مشاركتهم مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "Beautiful Liar" للنجمتين العالميتين بيونسيه وشاكيرا.
وذهلت ياسمينا المتابعين برشاقتها ورقصها الجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بأنوثة و جمال.. ياسمينا زيتون تتألق بفستان أسود رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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