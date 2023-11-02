سمير زعيتر يُرزق بطفلة ويُطلق عليها هذا الإسم-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رُزق صاحب شركة أوتار برودكشن للإنتاج الفني سمير زعيتر (أبو علي) بطفلة أطلق عليها اسم هافين وشاءت الصدفة ان تولد بتاريخ 1 من شهر تشرين الثاني أي ذات تاريخ عيد ميلاد عمها الفنان مهند زعيتر.

وقد حصل موقع "الفن" على صورة لـ أبو علي سمير زعيتر وهو يحمل طفلته، و من موقع "الفن" نتقدم بأحر التهاني له.

الجدير ذكره ان عدد كبير من الأشخاص بارك لـ أبو علي سمير زعيتر على طفلته هافين ولمهند ايضا الذي أصبح عمّا للمرة الثانية.

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