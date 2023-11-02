بالفيديو: مي العيدان تكشف عن أخر لقاء لها مع جواهر وتنتقد إهمال بعض الأطباء في الكويت

شاركت الإعلامية مي العيدان فيديو لآخر مقابلة مصورة التقت فيها الفنانة الراحلة جواهر الكويتية قبل عامين. أفادت العيدان في الفيديو بأن حالة جواهر الصحية تدهورت بسبب تشخيص خاطئ من قبل بعض الأطباء في الكويت قبل أن يتم اكتشاف إصابتها بسرطان المعدة.

في لقاء مصور سابق عبر تطبيق سكايب مع مي العيدان في برنامجها “كشف حساب”، أكدت جواهر الكويتية أنها عانت من آلام غير مفهومة لفترة طويلة خلال بداية علاجها من مرض السرطان. تعرضت لتشخيصات خاطئة متكررة بعد زيارتها للعديد من المستشفيات.

تفاقمت آلام جواهر الكويتية قبل أن يتم اكتشاف المرض في نهاية عام 2019، ولكنها اكتشفت أن السرطان قد تأثر بالكبد أيضًا. أشارت إلى أن عدم إجرائها التحاليل والأشعة والمناظير اللازمة للكشف عن السرطان، أدى إلى تأخر اكتشاف الإصابة في وقت مبكر وتدهور حالتها الصحية بعد ذلك.

جواهر الكويتية، التي كانت تشعر بالرضا الكبير بالنتيجة التي وصلت إليها بعد إصابتها بالسرطان، أعربت عن شكرها لله في كل لحظة على هذا التحدي، وأعربت عن أملها الكبير في الشفاء آنذاك. تلقت أكثر من خمسين جرعة من العلاج الكيميائي خلال عام واحد فقط بعد اكتشاف المرض.

علقت مي العيدان على اللقاء، انتقدت إهمال بعض الأطباء في تشخيص الحالات المرضية بشكل صحيح، وكتبت: “للأسف، هذه مشكلة في مجال الطب في الكويت. يتم تشخيص كل حالة بشكل مختلف من قِبَل الأطباء والمستشفيات، وحينما يجد المريض الطبيب الذي يقدم التشخيص الصحيح، قد يكون المرض قد انتشر ودخل مرحلة صعبة. لا تهملوا الكشف المبكر”.

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