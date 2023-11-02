بالفيديو: إلهام الفضالة تكشف وصية جواهر الكويتية قبل وفاتها

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عن وصية الفنانة جواهر التي توفيت يوم الأربعاء متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وأوضحت إلهام، عبر حسابها على “سناب شات”، أن جواهر أوصت بعدم نشر صورة لها بشعرها بعد وفاتها، وأنها ارتدت الحجاب قبل وفاتها.

وقالت إلهام: “كانت وصيتها أن النعي لا ينزل بصورة كاشفة لها، وأن أهلها لن يكونوا راضين عن نشر صورة لها بشعرها، وإذا نعيتموها انعوها بكلمات وليس بصورة”.

وأضافت: “دخلت جواهر الغيبوبة وهي مرتدية الحجاب، وهي الآن في دار الحق عند رب العالمين، وقد تحملت الكثير في حياتها”.

وتوفيت الفنانة جواهر الكويتية عن عمر 45 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة.