أحلام تهنئ السعودية بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2034

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن سعادتها بفوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034. وكتبت أحلام عبر حسابها على منصة إكس: “خالص تهانينا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، لفوزها باستضافة كأس العالم 2034”.

وتفاعل الجمهور مع تهنئة أحلام، متمنين للسعودية التوفيق في تنظيم البطولة.

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