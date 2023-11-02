شاهد أحدث ظهور لسيلين ديون بعد إعلان مرضها

التقت النجمة الكندية سيلين ديون بلاعبي فريقها المفضل مونتريال كنديانز في غرفة تغيير الملابس بعد مباراة الفريق ضد فيغاس جولدن نايتس في لاس فيغاس.

رافقت ديون أبنائها الثلاثة من زوجها الراحل رينيه أنجيليل في الزيارة. وقد أبدت سعادتها للقاء مدرب الفريق مارتن سانت لويس، وقالت له: “إنه لشرف كبير أن ألتقي بك..كانت ليلة لا تصدق”.

كما وجهت ديون نصيحة للرياضيين، قائلة: “فقط حافظوا على صحتكم وكونوا أقوياء… افعلوا ما تجيدونه”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن كشفت شقيقة سيلينا، كلوديت، عن معاناة أختها من آلام شديدة بسبب مرضها النادر متلازمة الشخص المتيبس.

وصرَّحت كلوديت لمجلة “هالو” الكندية، أن سيلين “55 عاما” تحاول جميع ما في وسعها للتعافي؛ لأنها امرأة قوية، إلا أن مرضها نادر جدا، ولا يعرف عنه الأطباء سوى القليل.

وأضافت: “تصاب سيلين بتشنجات من المستحيل السيطرة عليها، والتي تسبب وجعا فظيعا. نتمنى أن يجد العلماء علاجا لهذا المرض الفظيع”.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن “متلازمة الشخص المتيبس” هو اضطراب عصبي تقدمي نادر، يؤدي إلى تصلب العضلات في الجذع والذراعين والساقين، ويصيب 1 من بين كل مليون شخص.