كيف علق الحلفاوي على متابع تحدث عن صفقة موديست بعد الخسارة من صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تدوينة لأحد متابعيه بشأن صفقة موديست لاعب الأهلي، بعد أدائه الضعيف مع الأهلي منذ انضمامه وحتى مشاركته في لقاء صندوانز الجنوب أفريقي بنصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ما دفعناش حاجة في موديست. كان حر. جاي بمرتبه بس".

جاء رد "الحلفاوي" بعد تدوينة لأحد متابعيه، قال فيها: "ده كارثة ده.. اللي جابه لازم يتحاكم في ميدان عام.. أسرع صفقة ممكن تنقذ موسم الأهلي مابولولو هداف الإتحاد بـ أي سعر .. اللي خلانا ندفع في موديست".

ولعب الأهلي مباراة الإياب أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي مباراة الذهاب فاز صنداونز على الأهلي بهدف دون رد، ليتأهل الفريق الجنوب أفريقي للمباراة النهائية لملاقاة فريق الوداد المغربي.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.